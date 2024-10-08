Как получить денежную выплату на ребенка на попечении и каков размер помощи

В Украине сейчас около 46 тысяч детей находятся под опекой или попечительством. Для поддержки семей, взявших на себя ответственность за этих детей, государство оказывает финансовую помощь.

Помощь опекунам в 2024 году

Размер государственной поддержки зависит от возраста и состояния здоровья. Об этом пишет NV.

Размер выплат составляет:

Дети до 6 лет: 6407,5 грн

Дети до 6 лет с инвалидностью: 8970,5 грн

Дети 6-18 лет: 7990 грн

Дети 6-18 лет с инвалидностью: 11 186 грн

Важно отметить, что эти средства принадлежат ребенку, хотя и выплачиваются опекуну. Их можно накапливать на счету ребенка или использовать для удовлетворения его потребностей, о чем опекун отчитывается ежеквартально.

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Процедура получения помощи

Для назначения выплат опекун должен обратиться в местный орган социальной защиты населения и представить следующие документы:

Заявление Копия решения об установлении опеки Копия свидетельства о рождении ребенка Справка о месте жительства опекуна и ребенка Информация о других выплатах на ребенка (пенсия, алименты и т.п.) Для детей с инвалидностью – медицинское заключение

В случае невозможности получить справку об алиментах с оккупированных территорий достаточно письменного заявления опекуна о факте получения или неполучения этих средств.

Отметим, что государство упростило процедуру предоставления документов для назначения социальных выплат в 2024 году.

Тем временем узнайте, какие документы нужны для выезда за границу сопровождающим человека с инвалидностью.

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