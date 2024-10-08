Як отримати грошову виплату на дитину під опікою та який розмір допомоги
В Україні наразі близько 46 тисяч дітей перебувають під опікою або піклуванням. Для підтримки сімей, які взяли на себе відповідальність за цих дітей, держава надає фінансову допомогу.
Допомога опікунам у 2024 році
Розмір державної підтримки залежить від віку та стану здоров'я дитини. Про це пише NV.
Розмір виплат становить:
- Діти до 6 років: 6407,5 грн
- Діти до 6 років з інвалідністю: 8970,5 грн
- Діти 6-18 років: 7990 грн
- Діти 6-18 років з інвалідністю: 11 186 грн
Важливо зазначити, що ці кошти належать дитині, хоча й виплачуються опікуну. Їх можна накопичувати на рахунку дитини або використовувати для задоволення її потреб, про що опікун звітує щоквартально.
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Процедура отримання допомоги
Для призначення виплат опікун має звернутися до місцевого органу соціального захисту населення та подати такі документи:
- Заява
- Копія рішення про встановлення опіки
- Копія свідоцтва про народження дитини
- Довідка про місце проживання опікуна та дитини
- Інформація про інші виплати на дитину (пенсія, аліменти тощо)
- Для дітей з інвалідністю - медичний висновок
У випадку неможливості отримати довідку про аліменти з окупованих територій, достатньо письмової заяви опікуна про факт отримання чи неотримання цих коштів.
Зауважимо, що держава спростила процедуру подання документів для призначення соціальних виплат у 2024 році.
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