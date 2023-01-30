Как посадить и вырастить на даче грецкий орех, чтобы собирать урожай ящиками

грецкий орех можно довольно быстро и просто у себя на даче. Для этого нужно отобрать большие плоды и посадить их, но предварительно укрепить.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" объяснили, как посадить и вырастить на даче грецкий орех. Благодаря этому способу в будущем сможете убирать горы урожая.

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Лучше всего отобрать большие плоды. Чем тоньше у них будет скорлупа, тем лучше. Скорлупа выбранного для посадки ореха должна быть светлой. Если есть пятнышки (плод инфицированный), то будущее дерево может болеть.

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Для дезинфекции эксперты рекомендуют использовать сильный раствор марганцовки темно-розового цвета. Поместите на три дня.

Чтобы орех рос крепким и мощным, его нужно сразу посадить на место постоянного роста, избегая пересадок. Так растение начнет раньше плодить и даст много урожая.

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Сажать орех нужно "носиком" вниз на глубину 10 см. Растение не любит кислую почву, поэтому в грунт нужно внести мел или другое средство, которое снизит кислотность.

Также грядку можно удобрить перегноем. После орех засыпаем и поливаем. Ступеней ждать можно долго. Рост может появиться даже спустя год!

"Поэтому запомните место посадки. На первый год росток достигнет высоты 10 сантиметров. А затем начнется активный рост", – говорится в сообщении.

Напомним, что красивые растения и цветы можно вырастить из черенков. Особенно если знать несколько важных секретов.

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