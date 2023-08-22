Как посадить и вырастить ванильно-клубничные гортензии: советы садоводов

Гортензия – популярный цветок среди украинских садоводов. Один из сортов – Vanilla Strawberry цветет плотными белыми цветами с розовыми центрами.

Когда они стареют, головки цветов приобретают более глубокий и насыщенный румянец. Эта гортензия не нуждается в слишком сложном уходе, однако есть моменты, о которых важно знать, если вы хотите высадить растение в саду, сообщает Better Homes & Gardens.

Такая гортензия лучше чувствует себя на солнце. Благодаря своим размерам гортензия "Ванильно-клубничная" является прекрасным кустом для культивирования или основания.

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Почва должна быть богата органикой, влажной и хорошо дренированной и слегка кислой (рН между 6,0 и 6,5). Лучшее время для посадки ванильной клубники весной до начала быстрого роста и поздней осени, когда гортензия будет находиться в состоянии покоя.

Выкопайте яму достаточно глубокую и широкую, чтобы корневой шарик мог удобно сидеть в ней. Убедитесь, что стебель находится на той же глубине грунта, что и в контейнере. Мульчуйте вокруг основания, чтобы сохранить влажность почвы и подавить сорняки.

В зависимости от размера, с которого вы начинаете, ожидайте, что ваше растение зацветет через год или два после посадки.

Гортензия Vanilla Strawberry предпочитает солнечный свет, но может расти и в полутени. После посадки хорошо поливайте гортензию Vanilla Strawberry.

Чтобы удалить старые цветы, чтобы освободить место для новых, и поощрить новый рост, лучшее время обрезать эту гортензию после того, как пройдут худшие зимние холода, скорее всего, в феврале или марте.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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