Как правильно хранить болгарский перец, чтобы он не гнил и не увядал

Чтобы болгарский перец долгое время оставался свежим, не обязательно прибегать к разным ухищрениям. Достаточно знать и соблюдать несколько правил, благодаря которым овощ не будет увядать и гнить на балконе, кладовке или в квартире.

1. Хранение перца в амбаре или подвале. Спелые овощи можно отправить на длительное хранение в погреб или амбар.

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Однако хранилище должно отвечать нескольким критериям:

соблюдение влажности воздуха не выше 90%;

температура воздуха – 10-12 градусов по Цельсию;

хорошая вентиляция;

отсутствие попадания солнечных лучей в перец.

Также ящики нужно застелить бумагой. Овощи выкладывайте только в один слой и присыпайте опилками. В один ящик можете поместить 2-3 слоя.

Кроме того, можно завернуть перец в бумагу, а затем в полиэтиленовые пакеты. Эти способы позволят храниться перцам до двух месяцев, но регулярно пересматривайте, не портятся ли они.

2. Хранение перца на балконе. Если поместить перец в ящики, укрыть бумагой или опилками и хранить на балконе при температуре 8-12 градусов, они пролежат 1,5-2 месяца. Важно обеспечить им темноту, накрыв мешковиной.

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3. Хранение перца в холодильнике. Перед тем, как положить перец в контейнеры в холодильнике, протереть их влажным полотенцем, а затем положить в полиэтиленовый пакет с отверстиями. Пакет завяжите и положите в контейнер. Чтобы защитить овощ от влаги, его нужно обернуть бумагой.

Чтобы перцы дольше хранились, можете их натереть маслом. Однако этот способ и другие предложенные не подходят для незрелых перцев.

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