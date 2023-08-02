Как правильно носить белую одежду: топ-3 совета от стилистов

Белый цвет всегда считался универсальным. Однако при неумелом подходе можно испортить стильный вид. Как правильно носить белую одежду подскажет ukr.media.

Прежде всего, необходимо проверить вещь на просвечивание. Освещение в примерочных кабинках не очень хорошее, поэтому лучше проверить изделие под дневным светом во избежание неприятных ситуаций. Также следует обратить внимание на просвечивание карманов, поскольку это может ухудшить внешний вид изделия.

Также следует избегать одевания белого белья под белые вещи, поскольку это создает контраст с кожей, который может быть заметен через одежду. Специалисты советуют использовать телесное белье во избежание просвечивания.

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Важно также обратить внимание на оттенок белого. Яркий белый может не подходить всем, и лучше выбрать мягкий белый, менее резкий и гармонично смотрящийся с белками глаз. Подтон кожи также играет немаловажную роль в выборе оттенка белого.

Чтобы сделать образ более интересным, не следует воздерживаться от аксессуаров. Добавьте металлические украшения, яркие туфли, ремень или большую сумку, чтобы сделать стильный акцент в белом образе. Помните, что белый цвет – это чистое полотно, которое можно прекрасно дополнить разнообразными аксессуарами.

Напомним, мы уже писали, одежду из какой ткани следует носить в жару.

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