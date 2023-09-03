Как правильно отвечать на вопрос "Который час?" на украинском

Одним из самых часто задаваемых вопросов, которые мы слышим каждый день, является вопрос "Который час?". Это очень обычный вопрос, на который каждый из нас отвечает время от времени. Однако знаем ли мы, как правильно выражать время и давать на него ответ?

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Согласно советам от "Апостроф", формулируя вопрос о времени, мы можем использовать разные варианты:

"Котра година?" "О котрій годині зустрінемось?"

Однако при ответе на этот вопрос мы должны соблюдать некоторые правила. Час следует всегда указывать порядковым числительным, отвечающим на вопрос "который?". К примеру:

"Третя година."

"Дев'ята година."

По поводу минут, они выражаются количественным числительным, отвечающим на вопрос "сколько?". К примеру:

Видео дня

"Десять хвилин."

"Двадцять хвилин."

Также следует запомнить, как употреблять предлоги в словосочетаниях для обозначения времени. Несколько примеров:

10.00 - Десята година.

10.10 - Десята година десять хвилин, десять хвилин по десятій, десять хвилин на одинадцяту.

10.15 - Десята година п'ятнадцять хвилин, п'ятнадцять хвилин по десятій, чверть по десятій, п'ятнадцять хвилин на одинадцяту, чверть на одинадцяту.

10.30 - Десята година тридцять хвилин, пів на одинадцяту.

10.40 - Десята година сорок хвилин, за двадцять одинадцята, двадцять хвилин до одинадцятої.

10.45 - Десята година сорок п'ять хвилин; за п'ятнадцять хвилин одинадцята, за чверть одинадцята, п'ятнадцять хвилин до одинадцятої, чверть до одинадцятої.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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