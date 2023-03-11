Как правильно поливать растения на огороде, чтобы увеличить урожай: советы огородников

Полив растений – немаловажная часть их ухода. Правильный полив обеспечивает растениям достаточное количество воды, необходимое для здорового роста и развития, а неправильный может привести к пересыханию или переливанию растений, что в свою очередь может вызвать их болезни и отмирание.

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Вот несколько советов, которые помогут вам правильно и эффективно поливать растения на огороде.

Выберите правильное время полива. Лучшее время для полива – утро или вечер, когда солнце еще не столь активно, чтобы испарять воду. Если поливать растения в середине дня, вода быстро улетучивается, не давая растениям достаточного количества влаги;

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Не поливайте слишком часто. Поливайте растения только тогда, когда это действительно нужно. Слишком частый полив может повлечь за собой пересыхание почвы и повысить риск заболевания растений;

Используйте правильный объем воды. Для каждого растения объем воды должен быть разным, поэтому следует узнать, сколько воды нуждается в каждом растении на вашем огороде. Обычно вода должна достигать корневой системы растения;

Избегайте полива листьев. Поливайте растения под корнем, избегайте полива листьев. Если вода попадает на листья, то она может вызвать заболевание и повреждение листьев;

Используйте правильные инструменты для полива. Используйте лейки, шланги или системы автоматического полива для обеспечения равномерного и эффективного полива;

Не поливайте водой из холодной крановой воды, в ней содержатся вещества, которые могут привести к болезням растений.

Напомним, ранее мы писали о том, какой водой нужно поливать рассаду, чтобы она быстрее росла.

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