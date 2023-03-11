Як правильно поливати рослини на городі, щоб збільшити врожай: поради городників

Полив рослин – важлива частина їх догляду. Правильний полив забезпечує рослинам достатню кількість води, необхідну для здорового росту і розвитку, а неправильний може привести до пересихання або переливання рослин, що своєю чергою може спричинити їх хвороби та відмирання.

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Ось декілька порад, які допоможуть вам правильно та ефективно поливати рослини на городі:

Оберіть правильний час поливу. Найкращий час для поливу – ранок або вечір, коли сонце ще не настільки активне, щоб випаровувати воду. Якщо поливати рослини в середині дня, вода швидко випарується, не даючи рослинам достатньої кількості вологи;

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Не поливайте занадто часто. Поливайте рослини тільки тоді, коли це дійсно необхідно. Занадто частий полив може спричинити пересихання ґрунту та підвищити ризик захворювання рослин;

Використовуйте правильний обсяг води. Для кожної рослини обсяг води повинен бути різним, тому слід дізнатися, скільки води потребує кожна рослина на вашому городі. Зазвичай вода повинна досягати кореневої системи рослини;

Уникайте поливу листя. Поливайте рослини під коренем, уникайте поливу листя. Якщо вода потрапляє на листя, то вона може спричинити захворювання та пошкодження листя;

Використовуйте правильні інструменти для поливу. Використовуйте лейки, шланги або системи автоматичного поливу для забезпечення рівномірного та ефективного поливу;

Не поливайте водою з холодної кранової води, в ній містяться речовини, які можуть призвести до хвороб рослин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою водою треба поливати розсаду, щоб вона швидше росла.

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