Как правильно приготовить чай: советы китайских экспертов

Чай является очень популярным напитком во всем мире и в каждой стране есть свои правила его приготовления. В Китае, на родине этого напитка, чайная церемония длится 2 часа. В темпе нынешней жизни на это не хватает времени, но советами китайских мастеров чая предлагаем воспользоваться.

Правила нагрева воды для разных сортов чая

Чай следует заваривать только горячей водой, так он скорее отдает свои полезные вещества.

Воду нагрейте до появления пузырьков, а посуду для чая предварительно нагрейте. Сразу кипяток не заливайте, ведь разные сорта чая требуют разной температуры воды.

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Для разных видов чая необходимо брать воду такой температуры:

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65-70 градусов для белого чая;

70-80 для желтого и зелёного;

85 для улунов;

100 для черных, красных и пуэров.

У большинства нет специального кулинарного градусника для измерения температуры кипятка, поэтому оставьте горячую воду на 5 минут охлаждаться. Таким образом, ее температура опустится до 70-80 градусов.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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