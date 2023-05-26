Як правильно приготувати чай: поради китайських експертів

Чай є дуже популярним напоєм у всьому світі і у кожній країні є свої правила його приготування. У Китаї, на батьківщині цього напою, чайна церемонія триває 2 години. У темпі нинішнього життя на це не вистачає часу, але порадами китайських майстрів чаю пропонуємо скористатись.

Правила нагрівання води для різних сортів чаю

Чай варто заварювати лише гарячою водою, так він швидше віддає свої корисні речовини.

Воду нагрівайте до появи бульбашок, а посуд для чаю попередньо нагрійте. Одразу окріп не заливайте, адже різні сорти чаю вимагають різної температури води.

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Для різних видів чаю необхідно брати воду такої температури:

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65-70 градусів для білого чаю;

70-80 для жовтого та зеленого;

85 для улунів;

100 для чорного, червоного та пуерів.

У більшості немає спеціального кулінарного градусника для вимірювання температури окропу, тому залиште гарячу воду на 5 хвилин охолоджуватись. Таким чином її температура опуститься до 70-80 градусів.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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