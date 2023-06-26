Как правильно стирать купальник, чтобы он сохранил свою форму и цвет

Купальник нуждается в особом уходе. Чтобы ткань держала форму и сохранила цвет, следует знать, как правильно его стирать. Об этом расскажет UaPortal.

Как часто можно стирать купальник

Стирайте купальник после каждого использования, объясним почему:

Пот плохо влияет на ткань: она растягивается, потому что он ее разъедает.

Морская соль может "съесть" цвет.

Средства от загара оставляют пятна на ткани.

Ил может изменить цвет купальника: сделать его тусклым, зеленым или желтым.

Хлор и солнце плохо влияют на прочность ткани.

Если у вас нет возможности исправить купальник в стиральной машинке или вручную с порошком – прополосните его.

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Как стирать купальник

Лучше стирать купальник вручную. Но если вы решили воспользоваться стиральной машиной – перед стиркой поместите купальник в специальный мешочек для стирки.

Не стирайте купальник в пустом барабане. Он должен быть заполнен хотя бы наполовину.

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Как стирать купальник:

выбирайте щадящий режим;

температура воды не должна быть больше 35 градусов;

используйте гель для стирки, а не порошок.

купальники стирайте отдельно от другого белья;

купальники из синтетики нельзя стирать с отжимом. во время стирки купальника не добавляйте в машинку ополаскиватель.

не сушите купальник в сушильной машине.

Как сушить купальник

Не следует сушить купальник под прямыми солнечными лучами – он может выгореть. Не гладьте его. Сушите, разложив на полотенце на открытом воздухе. изделие на солнце или батарее.

Напомним, мы уже писали, какие купальники сделают вас стройнее.

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