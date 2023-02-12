Как правильно выгладить рубашку, чтобы не смять ее: полезный лайфхак

Чтобы всегда выглядеть аккуратно и ухоженно, следует регулярно гладить одежду. Чтобы рубашка была выглажена идеально, нужно потратить немало времени, и не всегда удается сделать это так, чтобы не смять одежду. Чтобы быстро и без лишних усилий выгладить вещи, следует знать несколько простых советов.

Перед глажкой убедитесь, что одежда чиста и без внешних дефектов. Лучше, если вещь будет немного влажная, но не мокрая, иначе утюг прилипнет к ткани и прожжет ее.

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Начинать гладить следует не с наибольшей части рубашки, которая прилегает к туловищу, ведь выглаживать там проще. Но таким образом вы рискуете просто смять ровную ткань.

В какой последовательности правильно гладить рубашку:

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сначала манжеты и воротник;

затем рукава;

плечи;

туловище;

спина.

Гладить одежду нужно с лицевой стороны, если вещи не темного цвета и не украшены вышивкой. Рубашка из темной ткани будет блестеть от оставленных утюгом полос.

Если вы не вывернули рубашку, то гладить ее следует осторожно, едва прикасаясь к ткани.

Следите за температурным режимом утюга. Хлопковые рубашки требуют крепкого давления, пара и 150-градусной температуры.

Изделия из хлопка с полиэстером выдерживают 110 градусов. Многие пары при глажке не нужно.

Режим утюжка льняных рубашек похож на уход за хлопковой тканью: сильное давление и много пара, а температура 210-230 градусов.

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