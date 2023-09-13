Как правильно выкапывать и хранить морковь, чтобы она не портилась как можно дольше

Сохранение овощей в течение зимы – ключевой аспект для тех, кто желает наслаждаться собственно выращенными продуктами и обеспечить себе необходимые витамины в течение холодного сезона.

Морковь, богатая каротином и полезными веществами, играет важную роль среди овощей для хранения. Основная задача состоит в выборе правильного времени для ее сбора и хранения, пишет Слободской край.

Читайте также: Лук всегда будет рожать: три важных секрета ухода за растением от огородников

Когда и как копать морковь

На оптимальный момент для выкапывания моркови следует обратить внимание, как только она достигла полной зрелости, которая обычно отмечается на конец сентября. Не следует медлить с этой процедурой, поскольку после первых морозов морковь теряет вкус и питательные свойства. Следует также избегать раннего копания, поскольку это может привести к недостаточной спелости.

Видео дня

При выкапывании следует наблюдать за состоянием листьев. Если оно начинает высыхать и желтеть, это показатель готовности моркови к уборке. Следует помнить, что после первых заморозков не следует оставлять морковь в почве, поскольку мороз может повредить корнеплод.

Процесс выкапывания моркови достаточно прост, но есть несколько важных правил, которые следует соблюдать:

Прекратите поливать морковь за 25–30 дней до выкапывания. Выберите сухую и тёплую погоду для выкапывания. Заранее подготовьте почву, очистив ее от сорняков и загрязнений. Для выкапывания используйте вилку. Постепенно приподнимайте землю, осторожно вынимайте корни. Избегайте повреждения моркови при выкапывании, поскольку поврежденные корнеплоды быстрее портятся. Осторожно удалите избыточную землю из корней, не повреждая кожуру. Разместите урожай в один ряд на земле, чтобы он подсох. Удалите ботву. Помните, что не срезанные морковные листья, оставленные несколько часов, могут повлиять на качество корнеплода. Не мойте морковь перед хранением, поскольку влага может вызвать гниль.

Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Хранение моркови зимой

Правильное хранение моркови зимой – это задача, требующая определенного внимания и знаний. Вот несколько полезных советов:

Перед хранением проверьте и отсортируйте морковь. Выбросьте поврежденные, поцарапанные или зараженные болезнями корнеплоды. Оптимальная влажность воздуха для хранения моркови составляет около 90%. Обеспечьте надлежащую вентиляцию во избежание образования конденсата. Храните морковь при низкой температуре. Идеальная температура хранения моркови зимой составляет около 0°C. Можно использовать подвал или холодильник для создания оптимальных условий. Используйте высокие ящики, позволяющие воздуху циркулировать вокруг моркови. Часто рекомендуется хранить морковь в ящиках, пересыпая их песком, но этот метод не всегда оптимален. Лучше хранить морковь вместе, сверху покрыв ее полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить необходимый уровень воздушного обмена. Периодически проверяйте состояние моркови и удаляйте поврежденные или испорченные корнеплоды.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!