Как приготовить финские блины паннукакку на Масленицу: простой рецепт

С 20 февраля в Украине будут праздновать Масленицу. На этот праздник традиционно готовят блины и другие молочные блюда. Финские ленивые блины паннукакку (дословно "торт на сковороде") готовятся в духовке, а не на сковороде, что очень экономит время, ведь не нужно выпекать каждый блинчик отдельно. Просто вылить тесто в форму и разрезать готовое блюдо на порции.

Готовят этот блинчик со сладкой начинкой, но можно добавить к нему ветчину и овощи, что сделает его более питательным и сытным. Это отличный и очень простой способ разнообразить свое меню на Масленицу.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

молоко – 500 мл;

мука – 250 г;

сливочное масло – 50 г;

щепотка соли.

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте теплое молоко (по желанию) и размешайте. Понемногу добавьте муку и размешивайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте растопленное сливочное масло.

Видео дня

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментом для выпечки или смажьте маслом. Вылейте тесто в форму. Если хотите более тонкий блин, то лучше печь панну какку за несколько раз или в разных формах, наливая меньше теста. Запекайте 20-25 минут до румяной корочки. После приготовления блинчик немного опадет. Готовое блюдо смажьте сливочным маслом.

Подавайте сладкую паннукакку с сахарной пудрой, с джемом и йогуртом. Из тонкого блина можно сделать рулет с сыром и ягодами. Экспериментируйте и удивляйте своими кулинарными навыками.

Приятного аппетита!

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!