Як приготувати фінські млинці паннукакку на Масляну: простий рецепт
З 20 лютого в Україні святкуватимуть Масляну. На це свято традиційно готують млинці та інші молочні страви. Фінські ліниві млинці паннукакку (дослівно "торт на сковороді") готуються в духовці, а не на пательні, що дуже економить час, адже не потрібно випікати кожен млинець окремо. Достатньо просто вилити тісто в форму та розрізати готову страву на порції.
Готують цей млинець із солодкою начинкою, але можна додати до нього шинку й овочі, що зробить його поживнішим та ситнішим. Це чудовий і дуже простий спосіб урізноманітнити своє меню на Масляну.
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- молоко – 500 мл;
- борошно – 250 г;
- вершкове масло – 50 г;
- дрібка солі.
Збийте яйця з цукром і сіллю, додайте тепле молоко (за бажанням) та розмішайте. Потроху додайте борошно і розмішуйте, щоб не було грудочок. Потім додайте розтоплене вершкове масло.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко пергаментом для випікання або змастіть маслом. Вилийте тісто в форму. Якщо хочете тонший млинець, то краще пекти паннукакку за декілька разів або в різних формах, наливаючи менше тіста. Запікайте 20-25 хвилин до рум'яної скоринки. Після приготування млинець трохи опаде. Готову страву змастіть вершковим маслом.
Подавайте солодкі паннукакку з цукровою пудрою, з джемом і йогуртом. З тонкого млинця також можна зробити рулет із сиром та ягодами. Експериментуйте та дивуйте своїми кулінарними навичками.
Смачного!
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