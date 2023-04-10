Как приготовить котлеты без хлеба, яиц и лука к пасхальному столу

Когда речь идет о заветном сочетании "домашняя еда", у многих появляется ассоциация с ароматными котлетами. Обычно это пюре с солеными огурцами и парочкой домашних котлеток. Но можно приготовить котлеты и без хлеба, яиц и лука, чтобы они все равно получились сочными.

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Ингредиенты:

говяжий фарш – 1 кг;

свиной фарш – 500 г (можно выбрать по своему вкусу);

картофель – 450 г;

морковь – 300 г;

петрушка – 50 г;

чеснок – 5-6 зубчиков;

соль – 2,5 чайных ложки;

свежий кориандр – 2 чайные ложки;

сладкая паприка – 2 чайные ложки;

черный перец – по вкусу.

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Приготовление этих котлет достаточно просто. Сначала смешайте свиной и говяжий фарш в одном контейнере. Затем натрите на средней терке морковь и картофель и добавьте их в фарш. Добавьте натертый чеснок, нарезанную зелень петрушки, молотый кориандр, сладкую паприку, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешайте.

Дальше вам понадобятся влажные руки, чтобы сформировать котлеты. Рекомендуется использовать пергамент, чтобы не давать котлетам прилипнуть к листу. Разогрейте духовку до 200 градусов, покройте пергаментной бумагой деко для запекания.

Начните формировать котлеты из фарша, выкладывая их на лист. Используйте влажные руки, чтобы фарш не прилипал к вам. Формируйте котлеты желаемого размера и толщины, исправляя их форму с помощью рук. Рекомендуется делать котлеты не слишком толстыми, чтобы они равномерно прожарились во время запекания.

Когда все котлеты сформированы, отправьте их в предварительно разогретую духовку на 25-30 минут или пока они не станут золотистыми и хрустящими. Обратите внимание, что время приготовления может варьироваться в зависимости от размера и толщины котлет.

После того как котлеты выйдут из духовки, дайте им немного отдохнуть перед подачей на стол. Приводим эти сочные котлеты с любимым гарниром, салатом или соусом по желанию. Вы будете приятно удивлены вкусу этих котлет, приготовленных без хлеба, яиц и лука, но с богатой палитрой вкусов и ароматов от других ингредиентов. Они станут отличным вариантом для ищущих новые идеи в кулинарном искусстве.

Напомним, что многие хозяйки ищут идеальный рецепт для праздничного блюда на Пасху, которая наступает перед Светлым Христовым Воскресением. Если вы уже делали заварной кулич, который не черствеет долго, или мягкую и влажную панетоне, то на этот раз попробуйте кулич на сырном тесте, которую можно побаловать близких.

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