Как приготовить постную закуску из картофеля и грибов на каждый день: рецепты к посту

Это простое блюдо приготовить очень легко, а его вкус и удобство вас приятно удивят. Поэтому готовить такую закуску можно не только во время поста, а не ежедневно.

Кроме грибной начинки, картофельные шарики можно приготовить с овощной или сырной начинкой. Они могут быть поданы как гарнир, закуска или главное блюдо. Важно помнить, что для жарки шариков нужно масло, которое можно использовать в определенные дни поста.

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Ингредиенты:

Картофель – 10 шт;

Мука – 1 стакан;

Масло – 0,5 стакана;

Панировочные сухари – 0,5 стакана;

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Грибы – 100 г;

Лук – 1 шт;

Специи – по вкусу;

Сырой картофель следует помыть и натереть на мелкой терке. В картофельную массу добавить муку, соль и специи и тщательно размешать. Затем следует сформировать шарики или порции другой формы, чтобы их было удобно брать руками и есть.

Для грибной начинки грибы следует промыть и мелко нарезать, после чего обжарить вместе с мелко нарезанным луком. Готовую начинку надо добавить в картофельные шарики внутрь или замешать в массу и уже потом формировать шарики.

Картофельные шарики нужно запанировать в муке с сухарями и обжарить на сковороде до золотистой корочки. Довести блюдо до готовности нужно в духовке при температуре 180°C около часа. подавайте эту закуску вместе с соусом и зеленью.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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