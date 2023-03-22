Як приготувати пісну закуску з картоплі та грибів на кожен день: рецепти до посту

Цю просту страву приготувати дуже легко, а її смак та зручність вас приємно здивують. Тому готувати таку закуску можна не тільки під час посту, а чи не щоденно.

Крім грибної начинки, картопляні кульки можна приготувати з овочевою або сирною начинкою. Їх можна подавати як гарнір, закуску або головну страву. Важливо пам'ятати, що для смаження кульок потрібна олія, яку можна використовувати у певні дні посту.

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Інгредієнти:

Картопля – 10 шт;

Борошно – 1 склянка;

Олія – 0,5 склянки;

Панірувальні сухарі – 0,5 склянки;

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Гриби – 100 г;

Цибуля – 1 шт;

Спеції – до смаку;

Сиру картоплю слід помити та натерти на дрібній тертці. У картопляну масу додати борошно, сіль та спеції і ретельно розмішати. Потім слід сформувати кульки або порції іншої форми, щоб їх було зручно брати руками та їсти.

Для грибної начинки гриби слід помити та дрібно нарізати, після чого обсмажити разом з дрібно нарізаною цибулею. Готову начинку треба додати в картопляні кульки всередину, або замішати в масу і вже потім формувати кульки.

Картопляні кульки треба запанірувати у борошні з сухарями та обсмажити на пательні до золотистої скоринки. Довести страву до готовності треба в духовці за температури 180°C близько години. подавайте цю закуску разом з соусом та зеленню.

Смачного!

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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