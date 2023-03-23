Как продлить жизнь ершику для унитаза: два простых способа

Очень важным и нужным предметом дома является ершик для унитаза. Поэтому важно правильно ухаживать за ним, чтобы он как можно дольше приносит пользу.

Не нужно сразу выбрасывать старый ершик, поскольку есть простая альтернатива. Благодаря двум способам сможете дать ему новую жизнь.

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Существует несколько проверенных и простых способов для продления срока годности ершиков:

1. Замачивание. Для этого налейте/насыпьте очищающее средство на поверхность унитаза, распределите его ершиком и оставьте в воде на 30 минут. Затем ополосните.

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2. Вот. Замочите ершик в белом уксусе на несколько часов.

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Как часто нужно менять ершик для унитаза

Ершик для туалета нужно менять раз в шесть месяцев. Если его использовать дольше, то это станет опасным для здоровья.

Помните, что после каждого использования на ершике остаются микробы. При длительном использовании они уже не смоются, поэтому нужно прибегнуть к более радикальным способам.

Также можете налить чистящее средство в подставку для ершика. Так он сможет дольше оставаться чистым. Менять его нужно раз в несколько дней.

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Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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