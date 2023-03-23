Як продовжити життя йоржика для унітазу: два простих способи

Дуже важливим та потрібним предметом вдома є йоржик для унітазу. Тому важливо правильно доглядати за ним, щоб він якомога довше приносить користь.

Не потрібно одразу викидати старий йоржик, оскільки є проста альтернатива. Завдяки двом способам зможете дати йому нове життя.

Читайте також: Саморобний "дезодорант" для унітазу – як позбутися неприємних засобів в туалеті

Існує кілька перевірених і простих способів для продовження терміну придатності йоржиків:

1. Замочування. Для цього налийте/насипте очищуючий засіб на поверхню унітаза, розподіліть його йоржиком та залиште його у воді на 30 хвилин. Потім сполосніть.

Відео дня

2. Оце. Замочіть йоржик в білому оцті на кілька годин.

Читайте також: Як швидко промити бачок унітазу всередині: забудете про наліт та іржу

Як часто треба змінювати йоржик для унітазу

Йоржик для туалету треба змінювати раз на шість місяців. Якщо ж його використовувати довше, то це стане небезпечним для здоров'я.

Пам'ятайте, що після кожного використання на йоржику залишаються мікроби. Під час тривалого використання вони вже не змиються, тому треба вдатися до більш радикальних способів.

Також можете налити засіб для чищення у підставку для йоржика. Так він зможе довше залишатися чистим. Змінювати його потрібно раз на кілька днів.

Читайте також: Як швидко видалити іржу з унітазу – названо шість найефективніших засобів

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!