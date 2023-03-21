Як швидко промити бачок унітазу всередині: забудете про наліт та іржу

Перевірені народні засоби допоможуть позбутися нальоту та іржі у бачку унітаза. Проте важливо дотримуватися пропорцій під час підготовки розчину.

Коли утворюється іржа чи сильний наліт, то може виникнути проблема з механізмом. Чим довше ігнорувати проблему, тим важче її позбутися.

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Якщо ви вважаєте, що вам допоможе лимонна кислота, то помиляєтесь. Проте у холодній воді воне працюватиме так, як потрібно. Тому просто сипати лимонну кислоту в бачок точно не варто. Спочатку потрібно зробити кілька простих дій.

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Лайфхак №1. Як почистити бачок унітазу за допомогою лимоннї кислоти

Насамперед підготуйте розчин з 300 г лимонної кислоти та 3 літрах окропу. Важливо повністю розчинити в окропі, а потім влити в цей розчин 6 л теплої води. Температура приготованого розчину має становити 45-50 градусів.

Далі перекрийте воду та спустіть ту, яка є в бачку. Розчин залийте, але так, щоб він покривав зливний механізм. Якщо наліт не давній, то вистачить 30 хвилин. Потім треба ще потерти щіткою.

Якщо ж нальоту роки, то треба намочити туалетний папір у розчині й приклеїти у ті зони бачка, які не перебували під дією розчину. Також занурте спонжі у розчин і покладіть їх на зливний механізм. Після цього закрийте кришку бачка й залиште його на 6-8 годин. Потім відчисьте все щіткою.

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Лайфхак №2. Як почистити бачок унітазу за допомогою оцту

Вам потрібен 1 л столового оцту (9%) та підігрійте до 40-50%. Після цього злийте воду з бачка і, коли він буде наповнюватися, поступово вливайте підігрітий оцет. Залиште розчин на кілька годин або на цілу ніч.

Зливний механізм, який складається з великої кількості деталей, треба також очистити. Можна це зробити окремо.

Лайфхак №3. Як почистити зливний механізм унітазу

У 1,5 л окропу розчиніть 100 г лимонної кислоти. До теплої води додайте розчин 45-50 градусів. Вам буде потрібно приблизно 1,5-2 літри теплої води. Потім помістіть у розчин зливний механізм.

Механізм у воді тримайте від 30 до 60 хвилин. Якщо якийсь наліт залишиться, очисьте щіткою.

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Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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