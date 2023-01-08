Как проверить батарея еще рабочая: самый простой способ

Бывает так, что в доме скапливается много старых батареек и нужно быстро определить, какая из них рабочая, не вставляя их в электронные устройства.

Особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, из-за российских обстрелов, в результате которых в украинских домах регулярно выключают свет. Как элементарно отличить заряженную батарею от разряженной, читайте в нашем материале.

Использованные батарейки лучше держать отдельно от новых или еще рабочих, но если вы не подумали об этом заранее, воспользуйтесь следующим методом, чтобы узнать, остался ли заряд батареи.

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Специалисты советуют проверять батареи тестером, но можно сделать проще. Для этого батарейку следует поднять перпендикулярно горизонтальной твердой поверхности (например, стол) на высоте 2-3 см и осторожно отпустить.

если батарейка еще рабочая, то упадет с жестким звуком и, скорее всего, останется стоять ровно;

нерабочая батарейка издаст при падении приглушенный звук и опрокинется.

Если вдруг этот способ не помогает, следует увеличить высоту падения батарейки – примерно до 20 см. Заряженный элемент должен упасть на бок, а разряженный может несколько раз подпрыгнуть и улететь от места падения.

Батарейку можно вставить в любой прибор, который требует минимального остаточного ресурса для работы, например пульт от телевизора. Если батарейки не работают даже в пульте, то их точно можно утилизировать.

Раньше мы писали о том, почему нельзя оставлять смартфон возле компьютера и чем это может повредить обоим устройствам.

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