Як перевірити чи батарейка ще робоча: найпростіший спосіб

Буває так, що в домі накопичується багато старих батарейок і треба швидко визначити, яка з них робоча, не вставляючи їх в електронні пристрої.

Особливо актуальним це питання стало зараз, через російські обстріли, внаслідок яких в українських будинках регулярно вимикають світло. Як елементарно відрізнити заряджену батарейку від розрядженої, читайте у нашому матеріалі.

Використані батарейки краще тримати окремо від нових, або ще робочих, але якщо ви не подумали про це заздалегідь, скористайтесь наступним методом, щоб дізнатися, чи залишився заряд у батарейці.

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Фахівці радять перевіряти батарейки тестером, але можна зробити простіше. Для цього батарейку треба підняти перпендикулярно горизонтальній твердій поверхні (наприклад, стіл) на висоті 2–3 см та обережно відпустити.

якщо батарейка ще робоча, то впаде з твердим звуком і, скоріш за все, залишиться стояти рівно;

неробоча батарейка видасть при падінні приглушений звук і перекинеться.

Якщо раптом цей спосіб не допомагає, варто збільшити висоту падіння батарейки – приблизно до 20 см. Заряджений елемент повинен впасти на бік, а розряджений може декілька разів підскочити і відлетіти від місця падіння.

Батарейку також можна вставити в будь-який прилад, який вимагає мінімального залишкового ресурсу для роботи, наприклад пульт від телевізора. Якщо батарейки не працюють навіть у пульті, їх точно можна утилізувати.

Раніше ми писали про те, чому не можна залишати смартфон біля комп’ютера та чим це може зашкодити обом пристроям.

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