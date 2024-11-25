Как проверить информацию о стаже работы онлайн

В современной Украине процесс получения информации о трудовом стаже значительно упростился благодаря внедрению электронных трудовых книжек, действующих с 10 июня 2021 года. Теперь граждане могут быстро получить соответствующий подъемник в онлайн-режиме. Об этом пишет РБК.

Для формирования выписки из электронной трудовой книжки необходимо выполнить несколько простых шагов на портале Пенсионного фонда Украины:

Совершить вход на портал ПФУ Пройти авторизацию через электронную подпись или банковскую карту Перейти к разделу "Коммуникации по ПФУ" Выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов" Выбрать "Извлечение из ЭТК" При необходимости указать контактный номер телефона и согласие на обработку персональных данных Подтвердить запрос, нажав "ОК"

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Статус запроса можно проследить в разделе "Мои обращения". Для просмотра документа достаточно развернуть соответствующую вкладку и загрузить файл извлечения.

Эта информация особенно актуальна для расчета выплат по безработице, которые зависят от страхового стажа, причин увольнения и предварительной заработной платы. Минимальный размер пособия для застрахованных лиц со стажем более семи месяцев составляет 2500 гривен.

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