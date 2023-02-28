Как проверить, пользуются ли соседи вашим Wi-Fi: простой способ

Одной из причин потери скорости работы Интернета от Wi-Fi роутера может быть перегруженная сеть. Иногда достаточно просто перезагрузить роутер, но это не поможет, если к устройству подключились другие люди.

Проверить, "воруют" ли ваш Wi-Fi соседи можно через специальную административную панель. Роутеры позволяют узнать историю просмотров и переходов на ссылки в сети. Об этом пишет издание Sante Plus.

Читайте также: Как заставить роутер работать без света

В палитре администрирования владелец роутера может просмотреть, сколько пользователей подключено к сети. Это следует делать и для того, чтобы убедиться в собственной безопасности, ведь иногда злонамеренным подключаются к домашней сети с целью взлома мессенджеров или похищения личных данных.

Видео дня

Для начала нужно проверить журнал администратора. Для этого напишите в адресной строке обозревателя:

"192.168.1.1" или "192.168.2.1"

На открывшейся странице вы увидите, есть ли среди истории просмотров сайты, которые вы не посещали.

Для мобильных устройств можно загрузить приложение, например "Fing" для IOS и "Network scanner" для Android. С помощью IP-сканера Wireshark можно обнаружить хакеров, подключившихся к вашей сети.

Если вы заметили подозрительные действия, обязательно смените пароль на Wi-Fi. Делать это рекомендуют хотя бы каждые 3-6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи не следует держать возле Wi-Fi роутера, чтобы они не вышли из строя.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!