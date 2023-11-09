Как расторгнуть договор с поставщиком, чтобы не платить за доставку газа

Специалисты отмечают, что поступающие в домохозяйства счета за услугу доставки газа не являются платежом "за трубу". Они представляют собой оплату за обслуживание газовой инфраструктуры, которая подведена к дому потребителя. Это означает, что даже в случаях, когда некоторые домохозяйства не используют газ в течение более года, они все равно получают квитанции на оплату услуг по распределению газа.

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Эксперты портала "ГазПравда" объясняют, что эта оплата не должна касаться "трубы", которая проложена в дом, но является платой за поддержку и обслуживание газовой инфраструктуры, включающей трубопроводы, газовые счетчики и другие составляющие системы. Эта плата дает гарантию того, что любое домохозяйство всегда может снова подключиться к газовой сети в случае необходимости.

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В случае, если потребитель не пользуется газом, но не желает расторгнуть договор на распределение газа во избежание платежа за повторное подключение ему придется платить минимальную сумму за распределение газа, соответствующую группе потребления газа. Эта группа определяется при заключении договора и зависит от типа подключенных газовых приборов, таких как газовая плита, котел или водонагреватель.

С другой стороны, потребитель всегда может отказаться от услуги доставки газа во избежание оплаты за нее. Для этого необходимо обратиться в местное газовое предприятие (облгаз) и расторгнуть договор.

Если потребитель решит повторно подключить газ в будущем, ему придется заключать новый договор и оплачивать стоимость подключения. Важно учитывать, что к моменту расторжения договора должна быть рассчитана любая задолженность.

В общем, не оплачивать услугу доставки газа возможно, но для этого необходимо расторгнуть договор. Для оформления расторжения договора следует выполнить следующие шаги:

Убедиться, что газоснабжение в дом прекращено официально. Для этого нужно получить Акт о прекращении газоснабжения. Обратиться к Оператору Газораспределительной Сети (Оператор ГРМ) и подать заявку на расторжение договора о распределении газа, добавляя копию Акта о прекращении газоснабжения. В случае, когда газоснабжение в дом не прекращено, но потребитель не планирует использовать газ, следует подать заявку к Оператору ГРМ на прекращение поставки газа с расторжением договора о распределении газа.

После расторжения договора и расчетов с Оператором ГРМ потребитель не будет обязан платить счета за услугу доставки газа. В случае, если счета все же поступают или Оператор ГРМ не желает расторгнуть договор, можно подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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