Как самостоятельно увеличить размер своих пенсионных выплат: объяснение для украинцев

Граждане Украины имеют шанс существенно повысить размер своей пенсии при условии официального трудоустройства с высоким доходом, добровольной уплаты ЕСВ и отсрочки выхода на пенсию. Если уйти на пенсию в 66 лет вместо 60, размер выплат может вырасти на 39%, а за дополнительную трудовую активность – даже до 50%.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, в 2025 году средний размер пенсии в стране достиг примерно 5780 гривен. Это на 400 гривен больше, чем было в 2024 году.

Впрочем, нынешний уровень пенсионных выплат все еще не обеспечивает достойного уровня жизни. Именно поэтому Пенсионный фонд Украины и специалисты призывают граждан заранее заботиться о своем пенсионном обеспечении.

Основным фактором, определяющим размер будущей пенсии, является официальный доход. Чем выше зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы, тем больше будут пенсионные начисления. Не стоит соглашаться на "теневую" оплату или минимальную официальную ставку, ведь это существенно снижает размер пенсии в будущем.

Перед тем как подавать документы в Пенсионный фонд, стоит обратиться за консультацией к специалистам. Это позволит исключить из трудового стажа периоды с низким заработком, что поможет повысить средний коэффициент заработной платы – важный показатель при расчете пенсии.

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Если отказаться от выхода на пенсию в 60 лет и продолжить работать, это может значительно повлиять на размер выплат. По закону, за каждый месяц отсрочки предусмотрена доплата в 0,5%, а после пяти лет – уже 0,75% ежемесячно. Таким образом, при выходе на пенсию в 66 лет пенсия может вырасти на 39%, а в случае дальнейшей работы – прибавка может достичь 50% и даже больше.

Так, например, если при выходе на пенсию в 60 лет сумма выплат составляла бы 4000 гривен, то в случае обращения за пенсией в 65 лет и 7 месяцев она может вырасти до 6000 гривен. Для граждан, которые работают без официального оформления или получают только минимальную зарплату, есть вариант самостоятельно платить Единый социальный взнос. Этот взнос напрямую влияет как на страховой стаж, так и на размер будущей пенсии. Его можно оформить официально через налоговую службу или воспользоваться онлайн-сервисами Пенсионного фонда.

Еще одна новация – возможность меценатской помощи пенсионерам. Благодаря специальной платформе ПФУ благотворители могут переводить средства адресно, и часть этих сумм идет на увеличение выплат тем пожилым людям, которые действительно в этом нуждаются.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте в 2025 году, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стажа недостаточно, пенсионный возраст автоматически увеличивается – до 63 или даже 65 лет, в зависимости от имеющегося трудового стажа.

Все эти положения закреплены в статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому закону, каждый украинец имеет законное право влиять на свой будущий размер пенсии, соблюдая действующие нормы.

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