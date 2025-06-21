Пенсії для осіб з інвалідністю в липні: скільки виплачуватимуть українцям

Особи з інвалідністю можуть отримувати різні види виплат. Частину з них було проіндексовано у березні.

Як повідомляє "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України, розмір пенсії за інвалідністю визначається у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком і залежить від встановленої групи інвалідності.

У 2025 році суми виплат наступні:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

До страхового стажу, який використовується для розрахунку пенсії за віком і служить основою для визначення розміру пенсії по інвалідності, окрім наявного страхового стажу, додається період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

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Виплати по інвалідності для військовослужбовців та інших категорій

Пенсії по інвалідності для військових та інших груп населення призначаються у випадках інвалідності, що настала:

під час проходження служби;

або протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

або після тримісячного строку після звільнення, якщо інвалідність спричинена хворобами, які виникли під час служби.

Величина пенсії по інвалідності визначається залежно від причин її виникнення. Для осіб, які стали інвалідами через війну, пенсія встановлюється у таких розмірах:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Пенсія для інших осіб з інвалідністю встановлюється у таких розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Зауважимо, якщо особа з інвалідністю з дитинства не може працювати через фізичні обмеження і при цьому не має страхового стажу, пенсія їй не призначається. Проте така особа має право отримати державну соціальну допомогу з інвалідності через органи соціального захисту.

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