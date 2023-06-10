Как самостоятельно заточить цепь на бензопили: советы профессионалов

Цепь бензопилы со временем топится и нуждается в заточке и уходе. Есть основные признаки того, что цепь нуждается в заточке:

– начала хуже резать

– плохое качество и скорость распила

– цепь постоянно заклинивает

– цепь растягивается и провисает;

– тратится больше топлива

– во время работы появляется дым

Как самостоятельно заточить цепь

Заточку цепи можно произвести с помощью болгарки и напильника. У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы, о которых мы расскажем ниже.

Как заточить цепь бензопилы болгаркой

Обратите внимание, что заточка цепи болгаркой – довольно опасное дело, требующее точности движений и определенных навыков. Он имеет существенное преимущество – скорость заточки. Чтобы заточить цепь болгаркой, установите пилу лезвием к себе и затачивайте зубцы, наклоняя болгарку под нужным углом заточки. Каждый последующий зуб затачивайте под противоположным углом.

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Перед заточкой затупите диск болгарки о камень, соблюдайте осторожность и технику безопасности.

Заточка цепи бензопилы напильником

Этот способ медленный, но более безопасный. Возьмите плоский и круглый напил0ки. Плоский будет затачивать ограничитель глубины реза, а круглый будет корректировать кромку зубцов. Кроме того, вам потребуется державка для закрепления круглого напильника. Она имеет углы, под которыми будет производиться заточка.

Для удобства в магазине можно купить готовый комплект для заточки.

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Угол заточки в зависимости от цепи колеблется в пределах 25-35 градусов – нарушать его нельзя. Итак, для заточки цепи напильником вставьте в державку круглый инструмент и положите на цепь так, чтобы стрелки на державке были параллельно шине, проверьте углы заточки. Верхнее лезвие нужно держать под углом 30 градусов. Заточку осуществляйте двигаясь вперед, обрабатывая каждый зубец одинаковое количество раз.

Плоским напильником стачивайте ограничитель глубины. В магазине можно найти шаблоны, которые помогут задать подходящий градус углов и наклона. Учитывайте, что для определенного типа цепи требуется свой шаблон.

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