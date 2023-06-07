Ни в коем случае не кладите в холодильник: Что делать, если телефон или планшет перегрелся

Во время летнего зноя многие из нас столкнулись с проблемой перегрева наших мобильных телефонов. Некоторые люди все еще верят в распространенный лайфхак по поводу быстрого охлаждения устройства, связанного с использованием холодильника. Однако эксперты решительно утверждают, что такой лайфхак не работает, и даже может нанести вред вашему гаджету.

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Безусловно, перегрев телефона следует избегать, поскольку это может привести к серьезным проблемам с его функционированием.

Однако категорически не рекомендуется ставить телефон в холодильник, поскольку такое внезапное охлаждение может привести к серьезному температурному шоку. Существует даже риск того, что после такой процедуры устройство может выключиться и больше не запуститься.

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Если смартфон перегрелся, особенно во время зарядки, прежде всего отключите зарядное устройство и снимите чехол с устройства.

Старайтесь держать телефон в прохладном месте. Это может быть комната с тенью или помещение с включенным кондиционером.

Также специалисты рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, которые могут отрицательно повлиять на устройство.

Ранее мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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