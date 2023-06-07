В жодному разі не кладіть в холодильник: Що робити, якщо телефон чи планшет перегрівся

Під час літньої спеки багато з нас зіткнулися з проблемою перегріву наших мобільних телефонів. Деякі люди все ще вірять у поширений лайфхак щодо швидкого охолодження пристрою, який пов'язаний з використанням холодильника. Проте експерти рішуче стверджують, що такий лайфхак не працює, і навіть може завдати шкоди вашому гаджету.

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Безумовно, перегрів телефону потрібно уникати, оскільки це може призвести до серйозних проблем з його функціонуванням.

Проте, категорично не рекомендується ставити телефон у холодильник, оскільки таке раптове охолодження може спричинити серйозний температурний шок. Існує навіть ризик, що після такої процедури пристрій може вимкнутися і більше не запуститися.

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Якщо ваш смартфон перегрівся, особливо під час зарядки, перш за все відключіть зарядний пристрій і зніміть чохол з пристрою.

Намагайтеся тримати телефон в прохолодному місці. Це може бути кімната з тінню або приміщення з увімкненим кондиціонером.

Також фахівці рекомендують уникати прямих сонячних променів, які можуть негативно вплинути на ваш пристрій.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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