Как сказать на украинском ' маю працювати' или 'мушу працювати' - видеоурок от Авраменко

Известный украинский языковед и писатель Александр Авраменко объяснил, в каких случаях нужно употреблять слово "маю", а в каких - "мушу".

По словам специалиста, глагол "мусити" указывает на крайнюю степень потребности, когда речь идет о чем-то серьезном. Например, "ми мусимо негайно розпочати підготовку до ЗНО, бо зволікати вже не можна".

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Когда же нет крайней потребности, а речь идет об обязанности или желательности чего-то, то употребляем "належить", "годиться", "треба". Например, "нам треба вивчити правила техніки безпеки".

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В тех случаях, когда категоричности нет употребляем слово "мати". Например, "я маю вам щось сказати".

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