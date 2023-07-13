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Как собственноручно сделать жидкий гель для стирки вещей, если закончился порошок

Былим Елена

Как собственноручно сделать жидкий гель для стирки вещей, если закончился порошок

Если вам срочно нужно постирать вещи, а стиральный порошок или гель кончились, поможет хозяйственное мыло. Из него можно сделать жидкость для стирки в машинке.

Это самодельное средство будет не менее эффективным, чем стиральный порошок или капсулы для стирки. А еще такое средство отлично выводит пятна из одежды. Этот гель подходит для стирки белых, черных и цветных вещей.

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Вот рецепт:

Натрите на терке 50 г хозяйственного мыла без запаха 72% и 50 г белого хозяйственного мыла против пятен. Делайте это на мелкой терке, чтобы получить мыльную стружку.

В кастрюлю налейте 5 л воды и добавьте мыльную стружку. Поставьте кастрюлю на огонь и помешивайте, пока мыльная стружка полностью не растворится. Важно, чтобы раствор не закипал, достаточно просто нагреться, чтобы мыло растаяло.

После растворения мыльной стружки выключите огонь и добавьте 100 г кальцинированной соды. Перемешивайте раствор, пока сода полностью не растворится.

Разлейте готовый гель в удобные бутылки или емкости для последующего использования. Когда гель остывает, он загустеет, не делясь на мыло и воду, и сохранит свою текстуру. Благодаря использованию белого мыла против пятен, гель будет иметь приятный цвет и аромат.

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Для одной стирки используйте около 150-200 мл геля в зависимости от размера вашей стиральной машины и уровня загрязненности вещей.

Этот самодельный гель можно использовать для замачивания грязных вещей. Он эффективно борется с пятнами и неприятными запахами.

Теперь у вас есть возможность сделать свой собственный гель для стирки, который будет эффективным и выгодным.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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