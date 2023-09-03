Как спасти последний урожай перца и помидоров осенью от увядания

Выращивание овощей – это задача, которая требует бдительности и ухода. Украинские огородники получили полезный совет, который поможет спасти урожай, особенно после одного засушливого полива.

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Этот неизвестный, но очень полезный лайфхак рассказал на страницах "Апостроф". Специальный раствор может оживить высохшие растения после сильного нагрева и восстановить здоровое состояние.

Для приготовления этого раствора вам понадобится ведро отстоявшейся теплой воды и одна большая ложка лимонной кислоты. Средство следует тщательно перемешать, а затем поливать каждый куст.

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Важно учитывать, что на одно растение нужно использовать два стакана полученного раствора. Этот необычный полив лучше производить вечером, когда солнце не припекает так сильно, чтобы избежать возможности ожогов.

На следующее утро огородники могут быть приятно удивлены, наблюдая, как их уставшие перцы и помидоры буквально оживают. Эксперты отмечают, что этот лайфхак с необычным поливом можно применять на любом этапе развития овощей.

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