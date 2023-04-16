Как сварить пюре из картофеля вдвое быстрее: всего два ингредиента

Картофель едва ли не самый популярный продукт среди украинцев. Его варят, жарят, запекают, тушат и т.д. Если же вам нужно к праздничному столу приготовить картофель побыстрее, существует несколько проверенных "народных методов".

Чтобы сварить картофель на пюре, обычно нужно примерно 20 минут. Но этот процесс можно ускорить. К примеру, разрезать картофелины на меньшие кусочки и залить их кипятком, а не холодной водой.

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Для варки лучше всего подойдет кастрюля с тонким дном и плотно закрывающейся крышкой. Кастрюля, в которой готовится овощ, должна быть закрыта крышкой – так температура внутри будет выше. И лучше не снимать крышку без надобности. Если вода выкипает, можно открыть крышку, но не снимать полностью.

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Варить картофель нужно на среднем или малом огне. Если хотите ускорить процесс приготовления, добавьте соль в начале варки или как только вода закипит. А еще на 5 минут можно снизить время приготовления, если во время варки добавить к картофелю сливочное масло.

Вкуснее картофель будет, если во время варки добавить лавровый лист или раздавленный зубчик чеснока.

А еще можно сварить картофель в микроволновке – для этого процесса вы потратите от 7 до 10 минут. Очищенный и порезанный картофель положите в глубокую миску и залейте водой наполовину. Посолите и перемешайте. Включите СВЧ на максимальную мощность.

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