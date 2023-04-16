Як зварити пюре з картоплі вдвічі швидше: всього два інгредієнти

Картопля чи не найпопулярніший продукт серед українців. Його варять, смажать, запікають, тушкують тощо. Якщо ж вам потрібно до святкового столу приготувати картоплю якомога швидше, існує кілька перевірених "народних методів".

Щоб зварити картоплю на пюре, зазвичай потрібно десь 20 хвилин. Але цей процес можна пришвидшити. Наприклад, розрізати картоплини на менші шматочки та залити їх окропом, а не холодною водою.

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Для варіння найкраще підійде каструля з тонким дном і кришкою, що щільно закривається. Каструля, в якій готується овоч, повинна бути закрита кришкою – так температура всередині буде вищою. І краще не знімати кришку без потреби. Якщо вода википає, можна відкрити кришку, але повністю не знімати.

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Варити картоплю треба на середньому чи малому вогні. Якщо хочете пришвидшити процес приготування, додайте сіль на початку варіння, або як тільки вода закипить. А ще на 5 хвилин можна зменшити час приготування, якщо під час варіння додати до картоплі вершкове масло.

Смачнішою картопля буде, якщо під час варіння додати лавровий листок або розчавлений зубчик часнику.

А ще можна зварити картоплю в мікрохвильовій печі – для цього процесу ви витратите від 7 до 10 хвилин. Очищену та порізану дрібно картоплю покладіть у глибоку миску та залийте водою наполовину. Присоліть та перемішайте. Увімкніть СВЧ на максимальну потужність.

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