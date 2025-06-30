Как уберечь авто от угона: эксперт назвал простую хитрость при парковке

Каждый год по всему миру миллионы машин попадают в руки автоворов. Многие автовладельцы пытаются защитить свое авто с помощью сигнализационных систем или GPS-трекеров. Однако, как отмечает эксперт по взаимодействию с поставщиками компании Ovok, существует простой и полностью бесплатный способ уменьшить вероятность угона.

Всего лишь необходимо правильно разворачивать передние колеса во время парковки. Такой простой прием создает дополнительные трудности для злоумышленников, затрудняя маневрирование автомобилем в случае попытки незаконного перемещения. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт Avtomob.

"Часто люди даже не подозревают, что элементарное расположение колес при парковке способно существенно усложнить жизнь угонщикам. Этот простой и бесплатный прием может спасти вас от стресса, хлопот и финансовых потерь в случае попытки угона авто", – подчеркнул Урбонас.

По его словам, грамотное расположение колес во время парковки создает механические трудности для передвижения автомобиля, заставляя угонщиков тратить больше времени на попытку его угона. А чем дольше длится процесс – тем выше риск быть замеченными, а значит, и меньше шансов на успешный угон.

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Чтобы усложнить угон вашего автомобиля, следует придерживаться нескольких простых правил:

Если вы паркуете авто на подъеме, разворачивайте передние колеса в противоположную от бордюра сторону – таким образом колесо упрется в него и помешает быстро сдвинуть машину без лишних усилий.

При стоянке на спуске наоборот вращайте колеса в сторону бордюра – в случае самопроизвольного движения бордюр послужит препятствием и не позволит автомобилю катиться.

На ровном участке дороги рекомендуется поворачивать колеса под углом к тротуару, что значительно усложняет маневры угонщиков и затягивает время на побег.

Урбонас отмечает, что воры обычно ищут самые легкие объекты для угона, поэтому, столкнувшись с транспортом, требующим больше усилий для угона, чаще всего отказываются от попыток и переходят в другую цель.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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