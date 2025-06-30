Як уберегти авто від викрадення: експерт назвав просту хитрість при паркуванні

Щороку по всьому світу мільйони машин потрапляють до рук автозлодіїв. Багато автовласників намагаються захистити своє авто за допомогою сигналізаційних систем або GPS-трекерів. Проте, як зазначає експерт із взаємодії з постачальниками компанії Ovok, існує простий і повністю безкоштовний спосіб зменшити ймовірність викрадення.

Усього лиш необхідно правильно розвертати передні колеса під час паркування. Такий простий прийом створює додаткові труднощі для зловмисників, ускладнюючи маневрування автомобілем у разі спроби незаконного переміщення. Про це пише UAportal з посиланням на сайт Avtomob.

"Часто люди навіть не підозрюють, що елементарне розташування коліс при паркуванні здатне істотно ускладнити життя викрадачам. Цей простий і безкоштовний прийом може врятувати вас від стресу, клопотів і фінансових втрат у разі спроби викрадення авто", – підкреслив Урбонас.

За його словами, грамотне розташування коліс під час паркування створює механічні труднощі для пересування автомобіля, змушуючи викрадачів витрачати більше часу на спробу його викрадення. А чим довше триває процес – тим вищий ризик бути поміченими, а отже, і менше шансів на успішне викрадення.

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Щоб ускладнити викрадення вашого авто, варто дотримуватись кількох простих правил:

Якщо ви паркуєте авто на підйомі, розвертайте передні колеса у протилежний від бордюру бік – таким чином колесо упреться в нього й завадить швидко зрушити машину без зайвих зусиль.

При стоянці на спуску, навпаки, обертайте колеса у бік бордюру – у випадку самовільного руху бордюр послужить перешкодою та не дозволить автомобілю котитися.

На рівній ділянці дороги рекомендується повертати колеса під кутом до тротуару, що значно ускладнює маневри викрадачів і затягує час на втечу.

Урбонас зазначає, що злодії зазвичай шукають найлегші об’єкти для викрадення, тому, зіткнувшись із транспортом, який вимагає більше зусиль для викрадення, найчастіше відмовляються від спроб і переходять до іншої цілі.

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