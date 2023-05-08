Как убрать царапины из кожаных изделий: простой способ

Если ваш любимый аксессуар из кожи начал покрываться потертостями, не торопитесь его выбрасывать. Нет необходимости идти в специализированный магазин за химическими средствами. Проблему можно решить с помощью обычной покраски, хотя и не всегда удается подобрать точный оттенок.

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Один из способов решения этой проблемы заключается в использовании обычного жирного крема для увлажнения кожи рук. С помощью этого крема ваша сумка станет мягкой и блестящей, а незначительные царапины исчезнут бесследно.

Нанесите косметический крем на ватный диск. Сначала протрите видимые потертости, а затем распределите остатки крема по поверхности сумки. По опыту хозяек, испытавших этот лайфхак, после такой процедуры, если проводить ее регулярно, ваша сумка будет выглядеть как новая. Кстати, этот метод можно использовать не только для сумки, но и для других кожевенных изделий, таких как ремешки часов, перчатки и т.д.

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Напомним, ранее мы писали о том, что делать, чтобы кожаная обувь не скрипела.

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