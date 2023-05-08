Як прибрати подряпини зі шкіряних виробів: простий спосіб

Якщо ваш улюблений аксесуар зі шкіри почав покриватися потертостями, не поспішайте його викидати. Немає потреби іти до спеціалізованого магазину за хімічними засобами. Проблему можна вирішити за допомогою звичайного фарбування, хоча й не завжди вдається підібрати точний відтінок.

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Один зі способів вирішення цієї проблеми полягає у використанні звичайного жирного крему для зволоження шкіри рук. За допомогою цього крему ваша сумка стане м'якою і блискучою, а незначні подряпини зникнуть безслідно.

Нанесіть косметичний крем на ватний диск. Спочатку протріть видимі потертості, а потім розподіліть залишки крему по поверхні сумки. За досвідом господинь, які випробували цей лайфхак, після такої процедури, якщо проводити її регулярно, ваша сумка буде виглядати як нова. До речі, цей метод можна використовувати не лише для сумки, але й для інших шкіряних виробів, таких як ремінці годинників, рукавички і т.д.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, щоб шкіряне взуття не скрипіло.

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