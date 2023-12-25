Как уменьшится субсидия, если ребенок стал студентом: ответ ПФУ

При условии, что совершеннолетнее лицо учится в учреждении высшего образования на дневной форме и проживает вместе с родителями, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства засчитывается 0,5 размера минимальной заработной платы по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы.

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Об этом пишет сайт visnyk.lutsk.ua. Например, если субсидия назначается с начала отопительного сезона 2023-2024 годов, для расчета учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. В совокупный доход относится 3350 гривен (6700 гривен х 0,5) за студента и доходы, полученные другими членами домохозяйства.

То есть если в семье есть студент, который учится на дневной форме, без стипендии, то при начислении субсидии будут учтены его доходы в размере 0,5 минимальной заработной платы. Это означает, что сумма субсидии может снизиться.

Родители могут избежать уменьшения субсидии, если студент будет получать стипендию. В этом случае в совокупный доход домохозяйства будут отнесены фактические доходы студента.

Также субсидия не уменьшится, если студент учится на заочной форме или проживает отдельно от родителей.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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