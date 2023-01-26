Как утеплить жилье зимой с помощью кондиционера: экономный лайфхак

Обогревать свой дом можно с помощью кондиционера в режиме обогрева. При этом способ отопления расхода на электроэнергию будет в 2-2,5 раза меньше, чем при использовании обычного обогревателя.

Об этом рассказал глава Ассоциации энерго аудиторов Вадим Литвин. Стоит отметить, что зимой при низких температурах кондиционеры использовать не желательно. Минимальная температура, при которой можно эксплуатировать устройство, указана в технических характеристиках конкретной модели.

В то же время температура за окном опускается не так низко, а иногда термометры показывают даже плюсовую температуру, поэтому метод обогрева жилья кондиционером актуален. Прежде всего при утеплении квартиры следует определиться с комнатой, так как обогреть все помещения одновременно будет очень сложно, ваш кондиционер может просто не справиться.

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"Если говорим о квартире и хотим там себе иметь комфорт, то первое – надо определиться с комнатой, потому что вряд ли получится обогреть всю квартиру. Из доступных обогревателей в многоквартирном доме, если при централизованном отоплении и электроснабжении хотя бы каком-то, это у нас электроэнергия по сути альтернативна только. И желательно использовать кондиционеры на обогрев. Погода позволяет это делать, потому что не очень холодно. Это в 2-2,5 раза дешевле, чем это было бы от простого электрообогревателя", – объяснил Вадим Литвин.

Как зимой обогревать комнату кондиционером?

Часть современной климатической техники, работающей в режиме обогрева, может перекачивать тепло с улицы в помещение. Происходит обмен ролями двух теплообменников с помощью 4-переходного клапана: внутренний блок становится конденсатором, а внешний – испарителем. В результате перемещения теплого воздуха комната утепляется.

Раньше мы писали о том, как утеплить окна, чтобы они не продували и сохранили тепло в доме.

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