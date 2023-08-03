Как в Украине зарегистрировать ребенка, рожденного в оккупации: необходимые документы

Повышается риск нарушения фундаментальных прав ребенка в Украине из-за вооруженной агрессии РФ. В частности, есть случаи, когда малыш рождается в российской оккупации, а страна-агрессор требует от родителей принять свое гражданство и провести регистрацию младенца по своим законам.

Поэтому в Министерстве юстиции был разработан механизм регистрации рождения детей на временно оккупированной территории. Об этом говорилось на сайте ведомства.

В таком случае нужно родителям или родственникам отправить по электронному адресу [email protected] заявление и копии (скан или фото) необходимых документов:

заявление о регистрации рождения (произвольная форма), в котором указано о:

- ребенке (фамилию, имя и отчество (при наличии), пол, дату рождения, место рождения);

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- матери и отце (фамилия, имя, отчество, дату рождения, гражданство, зарегистрированное место жительства (при наличии), реквизиты паспорта). Если ребенок рожден у матери, состоящей не в браке, отсутствии совместного заявления родителей/отца, в заявлении только указывают имя и отчество отца;

- заявителе (фамилия, имя и отчество, реквизиты паспорта) если заявление подается не родителями ребенка, а другим лицом.

Паспорта родителей (одного из них) и заявителя (если заявление подается другим лицом).

Свидетельство о браке (при наличии).

Медицинский документ, являющийся основанием для регистрации рождения:

- медицинское свидетельство о рождении по форме 103/о, заполненное медицинским работником, принимавшим роды и осуществляющим первый осмотр ребенка или матери после родов;

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- или справка (произвольной формы без печати, со сведениями о ребенке), выписанная медработником, который присутствовал во время родов или проводил первый осмотр новорожденного.

В свою очередь, если у вас нет необходимых документов, а ЗАГС отказывает, то нужно обратиться в суд с соответствующим заявлением для установления факта рождения ребенка. Это можно сделать через Государственную систему "Электронный суд".

К заявлению нужно добавить:

копии документов, подтверждающих рождение ребенка (медицинское свидетельство о рождении, другие медицинские справки);

копии паспортов и идентификационных кодов родителей/родителя;

копию свидетельства о браке (при наличии);

другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

Отметили, что после регистрации рождения ребенка заявитель получит копию свидетельства о рождении ребенка на электронную почту. В то время как для получения оригинала свидетельства о рождении и в случаях, предусмотренных законодательством, выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения родителям ребенка, родственникам (баба, дед, совершеннолетние брат и сестра, тетя, дядя, мачеха, отчим) или их представителям за доверенностью необходимо обратиться с оригиналами документов в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной Украине территории.

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