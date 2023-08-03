Як в Україні зареєструвати дитину, народжену в окупації: необхідні документи

Підвищується ризик порушення фундаментальних прав дитини в Україні через збройну агресію РФ. Зокрема, є випадки, коли малюк народжується в російській окупації, а країна-агресор вимагає від її батьків прийняти своє громадянство та провести реєстрацію немовля за своїми законами.

Тому в Міністерстві юстиції розробили механізм реєстрації народження дітей на тимчасово окупованій території. Про це йшлося на сайті відомства.

У такому випадку потрібно батькам або родичам надіслати на електронну адресу [email protected] заяву та копії (скан або фото) необхідних документів:

заява про реєстрацію народження (довільна форма), в якій зазначено про:

- дитину (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), стать, дату народження, місце народження);

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- матір та батька (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта). Якщо дитина народжена у матері, яка перебуває не в шлюбі, відсутності спільної заяви батьків/батька, у заяві лише зазначають ім'я та по батькові батька;

- заявника (прізвище, ім'я та по батькові, реквізити паспорта) якщо заява подається не батьками дитини, а іншою особою.

Паспорта батьків (одного з них) та заявника (якщо заява подається іншою особою).

Свідоцтво про шлюб (за наявності).

Медичний документ, що є підставою для реєстрації народження:

- медичне свідоцтво про народження за формою 103/о, заповнене медичним працівником, який приймав пологи та здійснював перший огляд дитини або матері після пологів;

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- або довідка (довільної форми без печатки, з відомостями про дитину), виписана медпрацівником, який був присутнім під час пологів або проводив перший огляд новонародженого.

Своєю чергою, якщо у вас немає необхідних документів, а РАЦС відмовляє, то потрібно звернутися до суду з відповідною заявою для встановлення факту народження дитини. Це можна зробити через Державну систему "Електронний суд".

До заяви потрібно додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження, інші медичні довідки);

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків / одного з батьків;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

інші докази факту народження дитини (за наявності).

Зазначили, що після реєстрації народження дитини заявник отримає копію свідоцтва про народження дитини на електронну пошту. Тоді як для отримання оригіналу свідоцтва про народження та у випадках, передбачених законодавством, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження батькам дитини, родичам (баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим) або їхнім представникам за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній Україні території.

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