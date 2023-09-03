Как вырастить ананас из остатков: пошаговая инструкция

Ананасы можно вырастить дома из остатков. Этот процесс не требует особого труда, важно только придерживаться нескольких шагов.

Как пишет Sante Plus, для выращивания ананаса не нужно много воды. Вместо этого вы получите оригинальное и декоративное растение.

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Что нужно:

Ананас среднего размера.

Стакан воды.

Зубочистки.

Грунт.

Банка.

Пошаговая инструкция:

1. Важно выбрать правильный ананас. Он должен быть с зелеными листьями, а не пожелтевшими. Чтобы убедиться, что он не перезрел, осторожно потяните за листья. Если они легко отрываются, это говорит о том, что он очень зрел и его нельзя пересаживать. Кроме того, убедитесь, что у плодов нет вредителей и насекомых, которые могут быстро испортить ваш урожай.

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2. Вымойте фрукт и дайте высохнуть. Затем отрежьте плодоножку, оставив немного плода (от 2,5 до 5 см). Удалите несколько листьев, чтобы обнажить стебель. Это поможет корням вырасти.

3. Переверните стержень и дайте ему высохнуть в течение недели. Этот трюк необходим для того, чтобы места, где вы сделали надрезы, "зажили".

4. Наполните стакан ¾ водой. Стакан должен быть достаточно большим, чтобы через него мог пройти стержень, но при этом он не должен быть полностью погружен в воду.

5. Вставьте в стебель несколько зубочисток, чтобы он балансировался на стекле. Зубочистки должны опираться на край стакана листьями наружу.

6. Поставьте стакан в солнечное место и подождите, пока появятся корни, которые могут занять несколько недель. Обязательно меняйте воду каждые 2-3 дня. Вы заметите появление белых корней.

7. Как только корни начнут расти, посадите стебель в горшок с грунтовой смесью, смешанной с органическим компостом (не менее 30%). Будьте осторожны, корни должны быть достаточно длинными для посадки. Прижмите почву к основанию стебля и не допускайте попадания слишком большого количества грунта на листья.

8. Горшок лучше держать в очень влажном и теплом месте; температура не должна быть ниже 18°C. Если место очень сухое, регулярно опрыскивайте растение.

9. Поливайте почву раз в неделю и дважды в месяц вносите натуральные удобрения. Пройдет несколько месяцев, прежде чем ананас перерастет банку. Вам нужно будет найти больший горшок или усадить его в своем саду.

10. Могут пройти годы, прежде чем появятся красные цветы, затем через шесть месяцев после цветения начнут развиваться плоды в сердцевине растения.

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