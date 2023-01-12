Как защитить смартфон от падения: помогают ли противоударные чехлы

Ни один смартфон не защищен от падений. Гаджеты могут повредиться даже при падении с незначительной высоты.

Наиболее незащищенным является экран телефона – при ударе он может либо треснуть, либо вообще разбиться. Даже металлические и грубые корпуса не защитят стекло девайса.

Чтобы защитить телефон и предотвратить разбиение экрана, стоит позаботиться о защитном стекле и чехоле – они возьмут на себя удар и смягчат приземление гаджета. Для защиты гаджета можно выбрать обычный силиконовый чехол – даже самый дешевый вариант сохранит корпус телефона, камеру и защитный экран.

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Если вы выбрали для своего смартфона пластиковый чехол, он позволит при падении изменить траекторию полета телефона и возьмет основную часть удара на себя. Однако у него нет свойств "амортизации". Так что после падения в пластиковом чехле смартфон может работать некорректно – после удара могут выйти из строя мелкие детали или платы.

Специалисты советуют также обезопасить смартфон "бампером" – это чехол, который производят из металлических деталей, преимущественно из алюминиевых. Он надевается на боковые панели смартфона, образуя укрепляющие бортики. При падении гаджета бампер способен взять удар на себя. Однако он вряд ли защитит экран от повреждения.

Если вы часто держите телефон в руках во время поездок, можно приобрести попсокет – это кольцо-держатель, одевающийся на пальцы, закрепляя телефон в руке. В результате этого попсокета вероятность падения гаджета почти нулевая, разве что сами будете падать и приземлитесь на ту руку, в которой держите телефон.

Можно защитить телефон чехлом-книжкой. Такой вариант защиты не позволит повредиться экрану, убережет корпус смартфона. Среди минусов такого чехла его приходится открывать, чтобы иметь доступ к экрану. Также он быстро изнашивается.

Напомним, со временем любой телефон может начать "тормозить", работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone. UAportal рассказал о нескольких простых трюках, которые помогут устранить проблему.

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