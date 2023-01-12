Як захистити смартфон від падіння: чи допомагають протиударні чохли

Жоден смартфон не захищений від падінь. Гаджети можуть пошкодитися навіть при падінні з незначної висоти.

Найбільш незахищеним є екран телефона – при ударі він може або тріснути, або й взагалі розбитися. Навіть металеві та грубі корпуси не захистять скло девайса.

Щоб захистити телефон та запобігти розбиттю екрана, варто подбати про захисне скло та про чохол – вони візьмуть на себе удар та пом'якшать приземлення гаджета. Для захисту гаджета можна обрати звичайний силіконовий чохол – навіть найдешевший варіант вбереже корпус телефона, камеру та захисний екран.

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Якщо ж ви обрали для свого смартфона пластиковий чохол, він дозволить при падінні змінити траєкторію польоту телефону та візьме основну частину удару на себе. Проте він не має властивостей "амортизації". Тож після падіння у пластиковому чохлі смартфон може працювати некоректно – після удару можуть вийти з ладу дрібні деталі, або плати.

Фахівці радять також убезпечити смартфон "бампером" – це чохол, який виготовляють з металевих деталей, переважно з алюмінієвих. Він надягається на бічні панелі смартфона, утворюючи зміцнювальні бортики. При падінні гаджета бампер здатен взяти удар на себе. Проте він навряд чи захистить екран від пошкодження.

Якщо ви часто тримаєте телефон у руках під час поїздок, можна придбати попсокет – це кільце-тримач, яке вдягається на пальця, закріплюючи телефон в руці. Внаслідок цього попсокету ймовірність падіння гаджета майже нульова, хіба що ви самі будете падати та приземлитеся на ту руку, в якій тримаєте телефон.

Можна захистити телефон чохлом-книжкою. Такий варіант захисту не дозволить пошкодитися екранові, вбереже корпус смартфона. Серед мінусів такого чохла – його доводиться відкривати, щоб мати доступ до екрана. Також він швидко зношується.

Нагадаємо, з часом будь-який телефон може почати "гальмувати", працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone. UAportal розповів про кілька простих трюків, які допоможуть усунути проблему.

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