Какая категория пенсионеров имеет право не оплачивать коммуналку

В Украине есть льготы для пенсионеров, о которых известно далеко не всем. Одна из них – полное освобождение от оплаты коммунальных услуг при определенных условиях. Право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг, сжиженного газа и печного отопления имеют пенсионеры, проживающие в сельской местности и до выхода на пенсию работавшие в сфере образования, здравоохранения, культуры, фармацевтики, защиты растений, а также библиотеках или музеях.

Обязательным условием является не менее трех лет непрерывного стажа в должности. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Компенсация распространяется исключительно на самого пенсионера и предоставляется до конца текущего года. Остальные члены семьи льготой не пользуются.

Еще одно ключевое условие: среднемесячный совокупный доход семьи пенсионера не должен превышать 4240 гривен. Если доход выше – льгота не предоставляется.

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Для оформления освобождения от уплаты следует обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и справкой с прежнего места работы, подтверждающей право на льготу. Если учреждение уже не существует, подтверждением может служить запись в трудовой книжке, с которой следует обратиться в сельский совет.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из пенсионеров следует обязательно подать специальное заявление, чтобы не остаться без выплат.

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