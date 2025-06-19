Яка категорія пенсіонерів має право не оплачувати комуналку

В Україні існують пільги для пенсіонерів, про які відомо далеко не всім. Одна з них — повне звільнення від сплати комунальних послуг за певних умов. Право на повну компенсацію вартості комунальних послуг, скрапленого газу та пічного опалення мають пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фармацевтики, захисту рослин, а також у бібліотеках або музеях.

Обов’язковою умовою є щонайменше три роки безперервного стажу на відповідній посаді. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Компенсація поширюється виключно на самого пенсіонера й надається до кінця поточного року. Інші члени родини пільгою не користуються.

Ще одна ключова умова: середньомісячний сукупний дохід сім’ї пенсіонера не має перевищувати 4240 гривень. Якщо дохід вищий — пільга не надається.

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Для оформлення звільнення від сплати потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду з відповідною заявою та довідкою з колишнього місця роботи, яка підтверджує право на пільгу. Якщо установа вже не існує, підтвердженням може слугувати запис у трудовій книжці, з яким слід звернутися до сільської ради.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з пенсіонерів слід обов'язково подати спеціальну заяву, щоб не залишитися без виплат.

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